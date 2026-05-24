La huelga de basura arranca en Vigo a días de la visita del rey Felipe VI

A escasos días de que arranquen los actos del Día de las Fuerzas Armadas, que culminarán con la visita del rey Felipe VI a Vigo, la ciudad afronta el inicio de una huelga indefinida del servicio de recogida de basura y limpieza viaria.

A partir de este domingo, los trabajadores del servicio irán a la huelga ante la falta de acuerdo con la concesionaria FCC.

La huelga coincide además con una semana marcada por las altas temperaturas, con termómetros que rozarán los 30 grados, un factor que añade presión para intentar alcanzar un acuerdo en los próximos días.

El tercer encuentro entre sindicatos y empresa se celebró en las últimas horas de este viernes, según recoge Europa Press a partir de un comunicado difundido por la CIG. El objetivo era desbloquear el conflicto laboral abierto en el marco de la negociación del convenio colectivo.

Sin embargo, según explicaron fuentes sindicales a Europa Press, las posturas continúan "muy distanciadas", ya que la propuesta de FCC sigue sin garantizar la jubilación parcial en las condiciones actuales. En concreto, la empresa plantea retrasarla hasta los 63 años y medio, frente a los 63 años con el 100 % de la prestación vigente ahora, "un derecho consolidado desde hace 20 años", sostienen los trabajadores.