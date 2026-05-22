Vigo estrena su "humanización 5.0" con rampas mecánicas y más verde en Pintor Lugrís

Ya están en marcha las rampas mecánicas de la calle Pintor Lugrís, frente a la comisaría de la Policía Nacional en Vigo. Así lo anunció este viernes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien definió la actuación como una "humanización en dimensión 5.0", un modelo de transformación urbana que combina espacios verdes, accesibilidad y renovación del mobiliario urbano.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Caballero subrayó la incorporación de zonas verdes en todo el recorrido de las rampas, con la plantación de numerosos árboles y la instalación de nuevo mobiliario urbano, además de bancos y áreas de estancia.

Las obras de humanización, que arrancaron en junio del año pasado, abarcan 125 metros de la calle, con dos rampas mecánicas de unos 40 metros cada una, la renovación íntegra de pavimentos y servicios, zonas verdes, nuevo mobiliario urbano, 29 árboles y alumbrado LED.

Finalmente, Abel Caballero reivindicó el modelo urbanístico de la ciudad, asegurando que Vigo "va por delante" en España y Galicia en materia de transformación urbana. "Somos una referencia", concluyó.