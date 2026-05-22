Los empleados de la recogida de basura de Vigo mantienen la huelga indefinida: empezará el domingo

La huelga indefinida del servicio de recogida de la basura y limpieza viaria de Vigo se mantiene en pie. La falta de acuerdo con la concesionaria FCC tras la reunión celebrada este viernes ha empujado a los trabajadores a seguir adelante con el paro.

El tercer encuentro entre sindicatos y empresa se ha llevado a cabo en las últimas horas de este viernes, según recoge Europa Press de un comunicado publicado por la CIG. El objetivo era desbloquear el conflicto laboral abierto en el marco de la negociación del convenio colectivo.

Sin embargo, "el paro indefinido previsto a partir del domingo sigue adelante, al insistir la compañía en la pretensión de recortar la jubilación parcial y ofrecer una subida salarial insuficiente", ha destacado el sindicato, que ostenta la presidencia del comité.

Según han explicado, las posturas siguen "muy distanciadas" porque la propuesta de FCC sigue sin consolidar la jubilación parcial, que se iría hasta los 63 años y medio y no a los 63 con el 100% de la prestación como en la actualidad, "un derecho consolidado desde hace 20 años".

Además, han criticado que la concesionaria pretende una subida de sueldos "muy lejos" del IPC, con un 0% para este año, un 1,5% para 2027 y 2028 y un 2% para 2029 y sin revisión salarial. "Supondría que las nóminas se incrementarían muy por debajo de lo que lo hace el coste de la vida", han añadido.

"En consecuencia, nos vemos en la obligación de mantener la huelga indefinida convocada a partir de las 06.00 horas de este domingo, día 24", ha apuntado el comité, que muestra su disposición a "seguir negociando" pero sin renunciar a estas dos reivindicaciones. El próximo lunes empleados de FCC se concentrarán ante las oficinas de la empresa en la calle Tarragona.