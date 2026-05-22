Caballero impulsa una declaración institucional de apoyo a la Flotilla tras rechazar la propuesta del BNG

El gobierno de Vigo impulsará una declaración institucional de apoyo a la Global Sumud Flotilla. Esta noticia llega días después de que los socialistas rechazasen una propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) sobre el mismo tema.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha recordado que la Flotilla que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y fue "retenida, maltratada y, en algunos casos, torturada". Así lo ha afirmado en un audio enviado a los medios de comunicación.

La propuesta de Caballero llega días después de que los socialistas rechazasen la iniciativa de declaración institucional presentada por el BNG en la junta de portavoces municipal sobre el mismo tema. Los nacionalistas aseguraron que el PSOE no aportó "ningún argumento" para votar 'no', solo explicaron que ellos presentarían su propia declaración.

Ahora, como informa Europa Press, el regidor olívico ha informado de que en el próximo pleno se aprobará una declaración institucional para "condenar" el comportamiento del Estado de Israel, por no dejar que personas con ayuda humanitaria para el "genocidio" llegaran a la Franja.

"Queremos darles nuestro apoyo y mostrar desde Vigo nuestro rechazo total a ese comportamiento en contra de la población civil y en contra del genocidio de Israel contra el pueblo palestino", ha sentenciado el alcalde socialista.