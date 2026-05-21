Cuatro personas detenidas en Vigo por robos con fuerza en el interior de vehículos

La Policía Nacional detuvo en Vigo a cuatro personas como presuntas autoras de varios delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, recuperando objetos sustraídos como herramientas profesionales, material informático y un equipo médico valorado en 8.500 euros.

Según informa dicho cuerpo de seguridad a Europa Press, estos arrestos se llevaron a cabo en hasta tres intervenciones policiales distintas. La primera de ellas fue a mediados del mes de abril, cuando agentes de la Policía Local localizaron dos maletines de herramientas y un equipo médico de ventilación, todo ello de presunta procedencia ilícita.

Por ello, el material fue entregado en la Comisaría de la Policía Nacional para su investigación, logrando identificar al propietario de uno de los maletines, que había sido robado de su furgoneta en el barrio de As Travesas a finales de marzo. Mismas fechas en las que se había robado en O Castro el equipo médico en otro coche.

Esto permitió identificar al presunto ladrón, que fue detenido el 30 de abril.

Días más tarde, el 8 de mayo, se arrestó a otro hombre por un robo en el interior de un vehículo y una tentativa de robo en domicilio. Un matrimonio había denunciado que, de madrugada, escuchó cómo alguien introducía una llave en la cerradura de su vivienda. Después comprobaron que su coche había sido forzado y faltaba un juego de llaves de su casa.

La tercera intervención supuso la detención de una pareja sorprendida con material robado saliendo de un ascensor público ubicado en As Travesas. En sus mochilas llevaban herramientas, un ordenador y diverso material informático, comprobando los agentes que en la zona se había producido un robo en un vehículo faltando objetos coincidentes con los que portaban.