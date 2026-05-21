Confirmada la condena a un hombre por vender equipos y mobiliario de una emisora de radio de Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena de más de 2 años de cárcel para un hombre como autor de un delito de estafa y de apropiación indebida por quedarse con los equipos y el mobiliario de una emisora de radio de Vigo para revenderlos.

De esta manera, el Alto Tribunal gallego ha desestimado el recurso interpuesto por el varón, tras ser condenado por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, a año y medio de prisión por el delito de estafa y a otros nueve meses de cárcel por el delito de apropiación indebida.

Además, el procesado deberá pagar una multa de casi 1.700 euros e indemnizar, con responsabilidad subsidiaria de la mercantil Inmohevana, a la entidad Sistemas de Televisión Gallega S.L. en 77.999,93 euros, correspondientes a la estafa, y en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por el valor de los objetos apropiados. La Sala también le impuso el pago de una indemnización de 314 euros a la entidad Gali Converters S.L. por los bienes adquiridos.

Inicialmente el hombre había sido condenado a una pena de 3 años de cárcel, pero la propia Audiencia rectificó su fallo meses después al incluir el atenuante simple de dilaciones indebidas.

Hechos

Los hechos sucedieron en 2018, cuando el acusado se hizo con un contrato de cesión temporal durante 10 años de la marca Vía Radio para el uso de las instalaciones y equipos propiedad de Sistemas de Televisión Gallega SL, situado en la calle Urzaiz.

Así, entre junio de 2018 y abril de 2019, "fue haciendo suyos" muebles de oficina, equipos de audiovisuales y de telecomunicación propiedad de Sistemas de Televisión Gallega SL del local de Urzaiz para incluirlos en su patrimonio y revenderlos en tiendas de segunda mano.

Entre otros, vendió tablets, portátiles, monitores y 'smartphones', según la acusación. Del total de efectos, tan solo se pudieron recuperar una mesa de directos, un monitor, un micrófono y cables.