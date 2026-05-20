Nueva jornada de huelga de metal en Vigo: miles de trabajadores saldrán a la calle este jueves

Trabajadores del comercio del metal de la provincia de Pontevedra se manifestarán este jueves en Vigo en una nueva jornada de huelga en el sector con el objetivo de forzar la negociación del convenio colectivo.

En un comunicado remitido a Europa Press, la CIG ha informado de que el actual convenio lleva caducado año y medio, por lo que junto con Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT ha convocado este paro y una protesta en la ciudad olívica, que partirá a las 12:00 horas de la farola de Urzaiz.

La organización sindical ha dicho que las conversaciones con la patronal se rompieron en enero, después de que la representación de los trabajadores abandonasen la mesa ante la pretensión de los empresarios de eliminar la cobertura del 100% desde el primer día en caso de baja por incapacidad temporal.

"Otra de las propuestas de la patronal contempla suspender durante dos años la aplicación del artículo que impide que las empresas puedan absorber los pluses que superen las condiciones salariales fijadas en convenio, con el objetivo de evitar que el personal con mejores condiciones cobre los atrasos y se pueda ver beneficiado por la subida de sueldos que se pacte", ha criticado la CIG.

El sindicato ha recordado que el sector del comercio del metal emplea a unas 10.000 personas en la provincia y ya ha llevado a cabo tres jornadas de huelga en las últimas semanas, junto con el sector del metal, que finalmente este pasado martes sí firmó el nuevo convenio, tras un pacto entre UGT, CC.OO. y las patronales.