Caballero rechaza que el AVE Vigo-Madrid ahora haga parada en Santiago: "No aceptamos eso"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha mostrado su rechazo a la nueva planificación de horarios de Renfe para las conexiones de alta velocidad entre Galicia y Madrid, en especial a la decisión de incorporar una parada en Santiago de Compostela en uno de los trenes AVE con salida desde Vigo.

La compañía ha anunciado que, desde este miércoles, 20 de mayo, el AVE 4464 Vigo-Madrid adelantará diez minutos su salida, hasta las 5:50 horas, e incluirá parada en Santiago, al tiempo que dejará de parar en Zamora.

"No estamos de acuerdo con esta decisión de Renfe", ha señalado Caballero, que ha censurado que "a uno de los trenes de Vigo a Madrid le ponen una parada en Santiago".

Una modificación que, según ha declarado, obliga al AVE vigués a dar "una vuelta de 100 kilómetros" y añade tiempo al recorrido, ya que "pierde siete minutos en la parada" y que supone "una hora de retardo". "No aceptamos eso”, ha subrayado.

El regidor ha defendido que los trenes de Vigo deben mantener un trazado directo hacia Madrid a través de Pontevedra y Ourense, sin incorporar la parada compostelana. "Lo que queremos es Vigo, Pontevedra, Ourense, eventualmente Zamora y Madrid. Punto”, ha afirmado, antes de criticar que Santiago ya cuenta con los AVE procedentes de A Coruña y que, según ha dicho, ahora "pretendan tener también una parte de los AVE de Vigo".

Caballero ha acusado al PP de defender ese modelo y ha advertido de que trasladará su rechazo al presidente de Renfe porque supone que "Vigo tenga tres AVE y Santiago tenga cinco", algo que "no entra dentro de nuestros cálculos".

Además, Caballero ha reclamado que la oferta ferroviaria de la ciudad olívica no se vea condicionada por nuevas paradas: "Pueden poner en Santiago los AVE que quieran, pero sin las paradas de los de Vigo".

El alcalde también se ha referido al incremento temporal de los tiempos de viaje por las obras de Adif en el túnel de Guadarrama, que Renfe cifra en unos siete minutos más de duración hasta el verano.

"No es porque Renfe vaya más lenta", ha incidido, sino que se trata de "una obra puntual", y ha defendido que, cuando finalicen esos trabajos, los trenes desde Vigo volverán a situarse por debajo de las cuatro horas.

Cambios de horarios

Esta polémica nace tras el anuncio de varios cambios en los horarios del AVE entre Vigo y Madrid. Según ha anunciado Renfe, el primer tren desde la ciudad olívica adelanta su salida a las 05:50 horas, es decir, 10 minutos antes que hasta ahora, y aunque se elimina la parada que hacía en Zamora, se incorpora una en la estación de Santiago. La parada en Zamora la asumirá el Alvia Lugo-Madrid.

Además, el primer tren desde la capital modificará su horario de salida, pasa de las 07:14 a las 08:26 horas, manteniendo las mismas paradas y con llegada a Vigo a las 12:34 horas. Asimismo, el AVE de primera hora de la tarde pasará de salir de Chamartín a las 16:05 horas a hacerlo a las 15:32 horas; un servicio que también incluirá parada en Santiago y que llegará a la ciudad olívica a las 19:44, frente a las 19:58 horas fijadas anteriormente.