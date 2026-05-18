Caso 'Saltamontes' en Vigo: PP y BNG acercan posturas para forzar un pleno extraordinario

PP y el BNG de Vigo han mantenido este lunes un primer encuentro para abordar la celebración de un pleno extraordinario para exigir responsabilidades políticas al gobierno municipal de Abel Caballero por el accidente mortal del Saltamontes durante las fiestas de Matamá en el verano de 2024.

Según explicó Sánchez, durante este primer acercamiento se negociaron los términos para presentar una propuesta consensuada basada en tres ejes: la destitución inmediata de Patricia Rodríguez de todas sus funciones, la comparecencia del alcalde, Abel Caballero, para dar explicaciones políticas, y la expresión de condolencias institucionales a la familia del joven fallecido, Iván.

Todo ello después de que la concejala de Seguridad y Fiestas, Patricia Rodríguez, haya sido imputada por un presunto delito de homicidio imprudente.

Según señaló Sánchez, la negativa del alcalde a cesar "de manera inmediata" a la edil demuestra la intención del gobierno local de "pasar de puntillas" sobre el asunto. "Frente al silencio y la inacción cómplice de Abel Caballero, los ciudadanos de Vigo merecen explicaciones claras e inmediatas sobre el alcance de esta imputación y, sobre todo, que se actúe en consecuencia", afirmó.