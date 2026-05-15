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Imagen de archivo de Abel Caballero Concello de Vigo

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Vigo destina 877.298 euros a mejorar el asfaltado en seis parroquias de la ciudad

Estas obras se suman a las anunciadas a principios de año en otras 57 calles de otros diez barrios

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La Xunta de Goberno local de Vigo aprobó este viernes la ejecución de las obras de asfaltado en 6 parroquias de la ciudad por valor de 877.298 euros.

Plaza España, en Vigo

El alcalde explicó que la pavimentación mejorará vías de las parroquias de Matamá, Castrelos, Sárdoma (Salgueira), Valadares, Beade y Bembrive.

Estas obras se suman a las anunciadas a principios de año en otras 57 calles de Teis, Lavadores, Candeán, Cabral, Lavadores, Valadares, Zamáns, Matamá, San Xoán y Alcabre, con una inversión de 3,5 millones de euros.

En concreto, el gobierno local realizará trabajos de asfaltado en 372 calles. En Matamá se actuará en 14 calles; en Beade en 21; en Lavadores en 37; en Castrelos en 17; en Cabral en 34; en Bembrive en 11; 82 en el centro; 31 en Teis; 28 en Valadares; 5 en Sampaio; 7 en Comesaña; 16 en Coruxo; 4 en Zamáns; 7 en Sárdoma; 11 en Oia; 4 en Navia; 2 en Salgueira; 12 en Alcabre; 15 en Candeán y 7 en Saiáns.

Nuevas obras anunciadas

  • Rúa Chabarras
  • Camiño Costa da Rúa
  • Camiño Monte
  • Camiño Norberto
  • Camiño Romeo
  • Camiño Sumata
  • Estrada Venda
  • Camiño Camiño Cemieiras
  • Camiño Centieira
  • Camiño Monte da Serra
  • Camiño Camposancos
  • Camiño Carapucha
  • Camiño Vello A Moo
  • Camiño Vilar
  • Camiño Canotais
  • Camiño Igrexa
  • Ramal Igrexa
  • Estrada Portal
  • Estrada Souto
  • Estrada Valadares
  • Segunda travesía da Salgueira