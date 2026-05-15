Vigo destina 877.298 euros a mejorar el asfaltado en seis parroquias de la ciudad

La Xunta de Goberno local de Vigo aprobó este viernes la ejecución de las obras de asfaltado en 6 parroquias de la ciudad por valor de 877.298 euros.

El alcalde explicó que la pavimentación mejorará vías de las parroquias de Matamá, Castrelos, Sárdoma (Salgueira), Valadares, Beade y Bembrive.

Estas obras se suman a las anunciadas a principios de año en otras 57 calles de Teis, Lavadores, Candeán, Cabral, Lavadores, Valadares, Zamáns, Matamá, San Xoán y Alcabre, con una inversión de 3,5 millones de euros.

En concreto, el gobierno local realizará trabajos de asfaltado en 372 calles. En Matamá se actuará en 14 calles; en Beade en 21; en Lavadores en 37; en Castrelos en 17; en Cabral en 34; en Bembrive en 11; 82 en el centro; 31 en Teis; 28 en Valadares; 5 en Sampaio; 7 en Comesaña; 16 en Coruxo; 4 en Zamáns; 7 en Sárdoma; 11 en Oia; 4 en Navia; 2 en Salgueira; 12 en Alcabre; 15 en Candeán y 7 en Saiáns.

Nuevas obras anunciadas