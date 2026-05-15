Begoña Caamaño dará nombre a una plaza en el Calvario, en Vigo: "Merece memoria eterna"

La autora viguesa Begoña Caamaño, homenajeada en el Día de las Letras Gallegas 2026, dará nombre a la plaza pública que conecta la zona peatonal del Calvario con San Roque; porque la autora "merece memoria eterna".

Así lo anunció este viernes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante la inauguración de "Begoña Caamaño en el Calvario vigués", una exposición formada por seis paneles con ilustraciones, fotos antiguas y textos del libro A nena que perdeu un zapato na lama de Ramón Nicolás, editado por Galaxia, en el que el autor recupera la infancia de la periodista y escritora, que nació en este barrio.

La muestra está comisariada por Ramón Nicolás y coordinada por Xesús Domínguez Dono, con diseño y maquetación de Hayat Husein e ilustraciones de Carlos Gallego, que firma también la parte gráfica del libro. Para la exposición se contó con la colaboración del archivo fotográfico de la Asociación de Vecinos del Calvario, el Archivo Begoña Caamaño y el Archivo de la Editorial Galaxia.

El alcalde explicó que la exposición "es una forma de rescatar para la memoria eterna a una mujer extraordinaria y con una capacidad literaria fantástica".

Concierto homenaje a Begoña Caamaño

Más de una docena de artistas acompañarán este sábado a la cantautora Uxía Senlle en el Concerto das Letras Galegas, organizado por el Consello da Cultura Galega con la colaboración del Concello de Vigo. El evento tendrá lugar a las 20:30 horas en el Auditorio Mar de Vigo, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Entre las participantes figuran Wöyza, Su Garrido Pombo, Raquel Domínguez, Quim Fariña, As Mosas, Malvela, Margarida Mariño y las alumnas del CEIP de Petelos Alba Alonso, Alba Lago, Adela, Ariana, Martina y Carla, que compartirán escenario con Uxía en un espectáculo que rinde homenaje a la figura de la escritora y periodista Begoña Caamaño, homenajeada en el Día das Letras Galegas.

El concierto, organizado por el Consello da Cultura Galega con apoyo del Concello de Vigo, propone un recorrido por la trayectoria literaria y el legado periodístico y radiofónico de Caamaño, así como por sus gustos musicales. La propuesta incluye 14 piezas que transitan de lo íntimo a lo festivo y que, según la organización, constituyen también un homenaje personal de Uxía a una de sus grandes amigas.

El espectáculo reúne una amplia variedad de estilos que van desde la música tradicional gallega y el folk atlántico hasta la canción de autora, el soul, el jazz y sonoridades de la música popular brasileña, creando una experiencia musical diversa y emocional.