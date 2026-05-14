Prisión provisional para los tres detenidos por llevarse a la fuerza a una pareja en Vigo y agredirla en Moaña

El Tribunal de Instancia de Vigo, en su sección de Instrucción, plaza 1, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de las tres personas detenidas por la Policía Nacional como presuntas autoras de los delitos de detención ilegal y lesiones.

Los arrestados están investigados por interceptar en Vigo a una pareja, introducirla por la fuerza en un vehículo y trasladarla hasta Moaña, donde el hombre fue agredido y abandonado herido en una cuneta próxima a la autovía do Morrazo.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que recoge Europa Press, la magistrada que ha adoptado la medida se inhibirá en favor de la plaza 7, que se encontraba de guardia el domingo, día en que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información facilitada por fuentes policiales, los hechos se produjeron cuando un vehículo ocupado por tres personas interceptó a la pareja en Vigo. Tras obligarlos a subir al coche, los trasladaron hasta la zona de Moaña. Allí, el varón fue golpeado y abandonado herido, mientras que la mujer permaneció retenida contra su voluntad en el vehículo.

La Udyco de la Policía Nacional asumió la investigación y, tras tomar declaración al hombre, que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario por las lesiones sufridas, logró localizar ese mismo domingo a su pareja en una casa okupada de Bouzas. La mujer también presentaba signos de haber sido agredida. Según las mismas fuentes, el móvil de la agresión podría estar relacionado con una supuesta deuda económica.

Finalmente, el pasado martes, los agentes localizaron a los tres presuntos autores, interceptaron el vehículo en el que se desplazaban y procedieron a su detención. Tras pasar a disposición judicial, la magistrada decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.