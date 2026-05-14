Las farmacias de Vigo se incorporan a la red de puntos violeta contra la violencia machista

Las farmacias de Vigo funcionarán como puntos violetas, es decir, espacios seguros para las víctimas de la violencia machista. Las farmacias pontevedresas serán así las primeras de Galicia en sumarse a esta iniciativa, que surge de un convenio firmado entre el Ministerio de Igualdad y las farmacias. Con esta campaña, las mujeres podrán encontrar en las farmacias que se incorporen a la red de puntos violeta información sobre los recursos policiales y asistenciales disponibles ante situaciones de violencia machista.

La sede del Colegio Oficial de Farmacia de la provincia de Pontevedra acogió este jueves un encuentro formativo dirigido a profesionales, al que asistieron el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.

Caballero señaló que se trata de un "paso muy importante porque las farmacias son una institución, por la proximidad del profesional y por el diálogo permanente con la ciudadanía", por lo que puso en valor que se conviertan en puntos de protección para las mujeres y felicitó a las farmacias por sumarse a la iniciativa.

Losada, por su parte, agradeció al Colegio de Farmacia de Pontevedra su colaboración en este ámbito, destacando el papel de las farmacias "en el ámbito urbano y especialmente en el rural, por su vocación de servicio y por ser un referente social".

En la jornada participaron también María José Rodríguez, responsable de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra; Beatriz García, presidenta del Colegio de Farmacia de Pontevedra; el inspector Feijóo, jefe de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional en Vigo; y el capitán Rafael Perera de la Guardia Civil, entre otras autoridades.