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Las farmacias de Vigo se incorporan a la red de puntos violeta contra la violencia machista
Las mujeres podrán encontrar en las farmacias información sobre los recursos policiales y asistenciales disponibles ante situaciones de violencia machista
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Las farmacias de Vigo funcionarán como puntos violetas, es decir, espacios seguros para las víctimas de la violencia machista. Las farmacias pontevedresas serán así las primeras de Galicia en sumarse a esta iniciativa, que surge de un convenio firmado entre el Ministerio de Igualdad y las farmacias. Con esta campaña, las mujeres podrán encontrar en las farmacias que se incorporen a la red de puntos violeta información sobre los recursos policiales y asistenciales disponibles ante situaciones de violencia machista.
La sede del Colegio Oficial de Farmacia de la provincia de Pontevedra acogió este jueves un encuentro formativo dirigido a profesionales, al que asistieron el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.
Caballero señaló que se trata de un "paso muy importante porque las farmacias son una institución, por la proximidad del profesional y por el diálogo permanente con la ciudadanía", por lo que puso en valor que se conviertan en puntos de protección para las mujeres y felicitó a las farmacias por sumarse a la iniciativa.
Losada, por su parte, agradeció al Colegio de Farmacia de Pontevedra su colaboración en este ámbito, destacando el papel de las farmacias "en el ámbito urbano y especialmente en el rural, por su vocación de servicio y por ser un referente social".
En la jornada participaron también María José Rodríguez, responsable de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra; Beatriz García, presidenta del Colegio de Farmacia de Pontevedra; el inspector Feijóo, jefe de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional en Vigo; y el capitán Rafael Perera de la Guardia Civil, entre otras autoridades.