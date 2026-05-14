La Diputación propone al Concello cofinanciar otras cuatro obras en Vigo

La vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha propuesto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que la institución provincial y el Concello olívico cofinancien otras cuatro inversiones en la ciudad con cargo a los convenios bilaterales del ejercicio 2026, y siguientes si fuese necesario. En concreto, se trata de la reforma del pabellón de Cabral, las instalaciones del Club de Remo Virxe da Guía, el auditorio del Centro Sociocultural de Beade y la construcción del campo de béisbol de As Plantas.

La vicepresidenta provincial ha señalado que estas actuaciones permitirían emplear la totalidad de los 5 millones de euros reservados por la Diputación para la ciudad de Vigo, ya que las obras propuestas por el Concello no alcanzan esa cifra. Estas actuaciones se unirían a la ya anunciada remodelación de la calle Rosalía de Castro, que la Deputación de Pontevedra financiará en un 70% al aportar 1,7 de los 2,4 millones de euros necesarios.

Por otra parte, Luisa Sánchez pidió a Abel Caballero que aclare sus "confusas declaraciones" en torno a la reforma de la calle Doutor Carracido. Según la vicepresidenta, las palabras pronunciadas por el alcalde la semana pasada dan a entender que el Concello sigue adelante por su cuenta con esta obra, que inicialmente iban a sufragar ambas administraciones. En cualquier caso, solicitó una confirmación expresa por parte del regidor local para poder asignar de forma correcta y rigurosa las diferentes partidas presupuestarias.

Finalmente, y ante las acusaciones del alcalde sobre el supuesto retraso de las actuaciones, Luisa Sánchez ha remarcado que la Diputación no retrasa ninguna actuación en Vigo. Así, ha recordado que las obras previstas en Rosalía de Castro y Doctor Carracido "son municipales y se desarrollan en suelo municipal" y su tramitación no depende de la Diputación.

Asimismo, también ha aclarado que la financiación para los convenios está garantizada gracias a la reserva de fondos en los presupuestos provinciales, por lo que el Concello podría iniciar ya la tramitación de las obras. De hecho, ha recordado que los trabajos de reforma de la piscina de Teis, para los que la Diputación aporta 5 millones de euros, comenzaron antes de que se firmase el correspondiente convenio.