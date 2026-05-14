Caballero defiende implantar la Zona de Bajas Emisiones en Vigo pero asegura que no habrá multas

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha defendido la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, porque es "de cumplimiento obligado" por la normativa europea, y ha advertido de que no cumplir los objetivos de calidad del aire y movilidad sostenible podría implicar la pérdida de 35 millones de euros de fondos de la UE.

En declaraciones remitidas Europa Press, después de que los grupos de la oposición hubieran planteado sus enmiendas a la ordenanza de ZBE (el BNG ha pedido directamente retirar el proyecto), el alcalde ha recordado que otras ciudades gallegas están tramitando también la puesta en marcha de esas Zonas, y ha afeado a PP y BNG que no conocen la ordenanza.

Caballero ha apuntado que él mismo objetó a la implantación de las ZBE porque "Europa no tenía en cuenta el criterio de ingresos y renta de las familias".

Con todo, ha matizado que la ordenanza municipal recoge una veintena de excepciones, de manera que la situación "va a continuar exactamente igual que hasta ahora durante un tiempo y se irá adaptando suavemente". "Y desde luego, no habrá multas, habrá notificaciones de que se tienen que cumplir las normas de las ZBE", ha asegurado.

Con las excepciones, ha explicado el regidor, habrá vehículos exentos de las limitaciones y "una parte importantísima del parque de vehículos" de la ciudad podrá acceder a esas zonas restringidas.