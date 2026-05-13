Arranca la segunda jornada de huelga del Metal en Vigo: miles de trabajadores vuelven a las calles

Manifestación del metal en Vigo, a 13 de mayo de 2026. Mauro Picatoste

Segunda jornada de huelga del sector del Metal en la provincia de Pontevedra, que en Vigo conllevará una nueva masiva manifestación por las calles de la ciudad.

Desde primera hora se han concentrado los piquetes en los diferentes astilleros de Beiramar y a las 09:30 horas han comenzado a moverse desde la rotonda de Bouzas. El dispositivo integrado por la Policía Local y Nacional ha cortado la vía desde las 09:00 horas.

Alrededor de las 10:00 horas, los manifestantes se unirán con la protesta del comercio del metal, que ha partido a las 08:30 horas desde la carretera de Camposancos.

Manifestación del metal en Vigo, a 13 de mayo de 2026. Cedida

Posteriormente, recorrerán la Avenida de Castelao hasta la Plaza de América, continuarán por Gran Vía hasta Plaza de España y descenderán por Urzaiz hasta Praza da Estrela, junto a la Delegación de la Xunta.

Están previstos cortes de tráfico a lo largo del recorrido de la manifestación, por lo que se recomienda evitar estas zonas durante la mañana.

Tras la primera movilización del pasado jueves, hay convocados paros mañana, 14 de mayo, y la semana que viene, los días 19, 20 y 21, coincidiendo con la celebración de Navalia en el Ifevi.