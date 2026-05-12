Trabajadores de Alfageme denuncian en Vigo que la conservera les debe 3 millones de euros desde hace 16 años

Extrabajadores de la histórica conservera viguesa Alfageme se han concentrado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Vigo para reclamar el cobro de los más de 3 millones de euros que, presuntamente, les debe la compañía 16 años después de su cierre definitivo.

Así lo han señalado ante los medios de comunicación este martes, insistiendo en pedir la ayuda del alcalde, Abel Caballero, para tratar de conseguir el dinero que en su día se les prometió, tal y como ha recogido Europa Press.

Pese a que la vía judicial ya concluyó, solicitan que, en caso de venderse los terrenos de la antigua conservera para la construcción de vivienda, puedan cobrar con parte de ese dinero la deuda.