Nuevas jornadas de huelga: el comercio del metal se une a las protestas del sector para este miércoles y jueves

Imagen de archivo de una manifestación del comercio del metal en Vigo LPP

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha informado de que ha decidido promover dos nuevas jornadas de huelga en el comercio del metal de la provincia de Pontevedra para este miércoles y jueves, días 13 y 14 de mayo, para que coincidan nuevamente con las convocatorias del sector del metal, al igual que ya ocurrió el pasado día 7.

En un comunicado remitido a Europa Press, la organización sindical ha subrayado que con estas movilizaciones los dos sectores reclaman convenios "dignos" tras meses de negociaciones sin llegar a ningún acuerdo con las patronales.

Según sus cifras, el comercio del metal emplea a unas 10.000 personas en la provincia y lleva año y medio con el convenio colectivo caducado. Sin embargo, las negociaciones están "rotas" desde enero, después de que los sindicatos (CIG, CC.OO. y UGT) abandonasen las conversaciones ante la pretensión de los empresarios de eliminar la cobertura del 100% desde el primer día en caso de baja por incapacidad temporal, indican.

"Además, la patronal pretende suspender durante dos años la aplicación del artículo que impide que las empresas puedan absorber los pluses que superen las condiciones salariales fijadas en convenio", ha criticado la CIG.

Huelgas en el sector del metal

Por su parte, los trabajadores del sector del metal están llamados a secundar otros cinco días de huelga, empezando por este miércoles y jueves y los próximos 19, 20 y 21 de mayo.

"La última reunión de la mesa negociadora no hizo más que constatar la nula voluntad de la patronal pontevedresa de llegar a un acuerdo, por lo que CC.OO. y UGT decidieron sumarse a la huelga anunciada inicialmente por la CIG el pasado jueves, 7 de mayo", ha subrayado.

Este miércoles, habrá manifestación en Vigo desde los astilleros de Beiramar a las 09:30 horas. El comercio del metal saldrá de Camposancos a las 08:30 horas.

En Pontevedra también habrá protesta a las 12:00 horas desde la explanada de Mollabao y en Vilagarcía desde la Avenida de As Carolinas. En Lalín partirá a las 12:30 horas desde el Ayuntamiento.