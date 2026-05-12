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Accidentes de tráfico en Vigo: dos motoristas heridos en dos colisiones contra turismos
El primero de los accidentes ocurrió en la Avenida de Clara Campoamor y el segundo se produjo en la Plaza de España
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Dos motoristas han resultado heridos este martes en Vigo tras verse implicados en sendos accidentes, en los que se produjeron colisiones entre las motos y turismos, según han señalado desde el 112 Galicia a Europa Press.
El primero de los accidentes ocurrió sobre las 15:30 horas en la Avenida de Clara Campoamor, cuando hubo un choque entre un coche y una moto, y resultó herido el conductor de éste segundo vehículo. Un particular avisó de lo ocurrido y al lugar acudieron efectivos de la Policía Local y personal sanitario.
El segundo siniestro se produjo en la Plaza de España, sobre las 18:15 horas, y también hubo una colisión entre una moto y un coche, e igualmente el motorista resultó herido. En este caso, fue el 061 el que dio aviso al 112, que también movilizó a los bomberos y a la Policía Local.