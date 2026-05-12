Accidentes de tráfico en Vigo: dos motoristas heridos en dos colisiones contra turismos

Accidente con un motorista implicado en la Avenida de Clara Campoamor, en Vigo, a 12 de mayo de 2026 EP

Dos motoristas han resultado heridos este martes en Vigo tras verse implicados en sendos accidentes, en los que se produjeron colisiones entre las motos y turismos, según han señalado desde el 112 Galicia a Europa Press.

El primero de los accidentes ocurrió sobre las 15:30 horas en la Avenida de Clara Campoamor, cuando hubo un choque entre un coche y una moto, y resultó herido el conductor de éste segundo vehículo. Un particular avisó de lo ocurrido y al lugar acudieron efectivos de la Policía Local y personal sanitario.

El segundo siniestro se produjo en la Plaza de España, sobre las 18:15 horas, y también hubo una colisión entre una moto y un coche, e igualmente el motorista resultó herido. En este caso, fue el 061 el que dio aviso al 112, que también movilizó a los bomberos y a la Policía Local.