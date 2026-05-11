El PP de Vigo llevará al pleno de mayo la imputación de Patricia Rodríguez por el caso 'Saltamontes'

El PP de Vigo llevará al pleno ordinario del 25 de mayo la imputación penal de la concejala de Seguridad, Fiestas, Contratación y Gestión Municipal, Patricia Rodríguez, después de que el BNG no haya secundado la propuesta de convocar una sesión extraordinaria para abordar esta cuestión de forma monográfica. "Este gobierno no se puede escapar de sus responsabilidades políticas", ha aseverado la presidenta del partido en Vigo, Luisa Sánchez.

Sánchez explicó que la propuesta que se le planteó al grupo nacionalista constaba de cuatro puntos: la destitución inmediata de Patricia Rodríguez, instar a Abel Caballero a dar explicaciones, crear una comisión de investigación y trasladar a la familia de Iván las condolencias de los y las 27 representantes de la corporación municipal. Asimismo, la popular ha recordado que las únicas vías para forzar un debate sobre este asunto son un pleno extraordinario o una moción ordinaria.

Hechos "de enorme gravedad"

Estas declaraciones de Luisa Sánchez llegan después de que se conociera la imputación penal de la concejala de Seguridad por un delito de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones por el accidente mortal ocurrido en el Saltamontes de las fiestas de Matamá de 2024. "Es un hecho de enorme gravedad y sin precedentes en nuestra ciudad", ha criticado la presidenta del PP.

Por ello, ha insistido en que la decisión de Abel Caballero de "mantenerla" en el gobierno municipal en vez de destituirla le convierte en "cómplice" y "no hace más que agravar el deterioro de la imagen del Concello". "Vigo merece un gobierno que dé la cara, merece un gobierno que actúe con ejemplaridad y que no normalice situaciones incompatibles con la ética pública y la transparencia institucional", ha manifestado.