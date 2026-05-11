Un herido en Vigo tras salirse de la vía y volcar su coche en Arquitecto Antonio Palacios

Una persona ha resultado herida en la tarde de este lunes en Vigo tras volcar su coche en la avenida Arquitecto Antonio Palacios, según informan fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press.

Los hechos ocurrieron sobre las 16:20 horas y fueron los propios servicios sanitarios los que alertaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias. Más tarde, también un particular llamaría para avisar de lo ocurrido.

Una vez en el punto, el 061 explicó que una persona había resultado herida tras salirse de la vía y volcar su coche, aunque ya estaba siendo atendida por el personal médico en el punto.

También se dio aviso a los bomberos de la ciudad olívica, a la Policía Local y a Protección Civil.