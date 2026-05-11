Decenas de trabajadoras del sector textil se movilizan en Vigo contra el convenio estatal ARTE

Manifestación de trabajadoras del sector de gran comercio de textil y calzado, a 11 de mayo de 2026 en Vigo S.P.

Decenas de trabajadoras y trabajadores del sector del gran comercio textil y de calzado han protagonizado una nueva jornada de huelga en Vigo para mostrar su rechazo al convenio estatal ARTE (Asociación Retail Textil de España). La ciudad olívica ha acogido dos manifestaciones, convocadas por la CIG.

Las marchas partieron a las 11:00 y a las 17:30 horas del Centro Comercial Vialia. Las más de 300 manifestantes —entre las dos manifestaciones— recorrieron las calles del centro de Vigo hasta la calle Príncipe, al grito de "Convenios aquí e non en Madrid" o "Non queremos ser parte do convenio de ARTE".

La CIG, sindicato convocante, ha recordado que el nuevo paro de 24 horas forma parte de la campaña de movilizaciones contra el convenio ARTE, mediante el que los empresarios pretenden "recortar derechos y centralizar las relaciones laborales". Han reafirmado su rechazo al preacuerdo firmado en marzo por los sindicatos CCOO y Fetico, y la patronal, que aglutina a grandes empresas como Inditex, H&M, Mango o Primark.

La secretaria comarcal de Servizo de la CIG, Transi Fernández, ha explicado a Treintayseis que este lunes las propuestas de la patronal empeoran las condiciones laborales de las trabajadoras de la provincia de Pontevedra, a las que hasta ahora aplica el convenio provincial. Por ejemplo, las empresas proponen un descanso retribuido de 15 minutos dentro de la jornada laboral, cuando ahora ya tienen 20 minutos.

Manifestación sector textil en Vigo S.P.

Además, en cuanto a las vacaciones han planteado 21 días desde junio hasta el 30 de septiembre y 10 días en invierno. "Aquí, se colles vacacións en inverno tes 200 euros e un día máis", ha afirmado la representante sindical, que también ha criticado la fórmula de horas complementarias en contratos a tiempo parcial sugerida por las empresas.

"Logo, a maioría somos mulleres. Entón están precarizando máis e feminizando moito máis", ha asegurado Fernández, que ha asegurado que el convenio de Pontevedra es el único atado y que amenaza los planes de la patronal. En este sentido, ha avanzado que las negociaciones continuarán el 27 y 28 de mayo y el 2 de junio.