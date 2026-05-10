Revilla, pregonero de la Festa do Choco: "Llevaré a Redondela para siempre en mi corazón"

En el marco de la XXXIX edición de la Festa do Choco de Redondela, de Interés Turístico Gallego, el mediático expresidente cántabro fue el encargado de dar lectura al pregón. El acto "pulverizou todos os rexistros de asistencia", según el Consistorio.

Durante su intervención, Revilla no escatimó en elogios hacia la localidad redondelana ni hacia su gastronomía local. El cántabro destacó la "calidad" del choco, y mostró su emoción por la acogida vecinal no solo hoy, sino durante todo el fin de semana: "Os prometo que, a partir de hoy, llevaré a Redondela y a su gente siempre en el corazón", aseveró ante los asistentes, que tampoco se quedaron cortos a la hora de ofrecer aplausos y vítores al invitado.

Por su parte, la regidora local, Digna Rivas, definió el choco de Redondela como símbolo de identidad: "Alá onde imos, chámannos choqueiros e choqueiras, e levámolo con moita honra porque o noso choco é o auténtico tesouro da Enseada", aseguró.

Por otro lado, la regidora trajo a colación la historia de la ensenada y la Illa de San Simón, declarada Lugar de Memoria Democrática. En este sentido, recordó el papel de las "madriñas", mujeres solidarias que ayudaron a los presos durante la dictadura y aseverando que "é un acto de xustiza necesario para que as novas xeracións saiban que Redondela é unha vila de solidariedade e dignidade".

La alcaldesa concluyó agradeciendo al pregonero su intervención y calificándole como "o mellor embaixador do choco de Redondela".