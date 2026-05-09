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Así se prepara Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas: 2.000 efectivos se alojarán en la ciudad
El Pabellón de As Travesas y el Ifevi se preparan para el alojamiento, y otros 500 lo harán en la base General Morillo, en Figueirido. En total, se darán cita en la ciudad alrededor de 3.200 militares, además de estar prevista la participación de más de un centenar de vehículos y 71 aeronaves en los actos que se desarrollarán entre el martes 26 y el domingo 31 de mayo
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Desde principios de la semana pasada, Vigo ha comenzado a prepararse para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, con una programación que tendrá lugar desde el martes 26 de mayo hasta el domingo 31 de mayo.
Está previsto que unos 3.200 efectivos lleguen a la ciudad para participar en el desfile del sábado 30 de mayo, en Samil, uno de los actos centrales de la celebración y que estará presidido por los reyes de España.
El pasado 27 de abril comenzó a acondicionarse el Pabellón de As Travesas para acoger a 1.000 militares; otro millar se instalará en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), cuyo montaje está previsto que arranque el 18 de mayo; y 500 efectivos más se alojarán en la base General Morillo, en Figueirido, Pontevedra.
El Día de las Fuerzas Armadas se aprobó en 1987 y tiene como principal objetivo dar a conocer a la población civil cómo son las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y las actividades que realizan. Para ello, se desplazará a Vigo "una representación importante del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Real y la Guardia Civil", ha explicado a Treintayseis el teniente coronel Enrique Costas, jefe de la Oficina de Comunicación del Mando de Apoyo a la Maniobra.
Será uno de los mayores despliegues militares vistos en Galicia en el que, además de los reyes, asistirán la ministra de Defensa y autoridades civiles y militares. En tierra participarán 109 vehículos militares y 34 motocicletas, incluyendo carros Leopardo, Pizarro y el debut en desfile del blindado VCR 8x8 Dragón. Además, se ha anunciado la presencia de un perro robot integrado en la unidad de la Legión.
En el aire, 46 aviones y 25 helicópteros, es decir, 71 aeronaves, participarán en los actos. Entre ellas, cazas como Eurofighter, F-18 y Harrier, además de la nueva Formación Mirlo, que toma el relevo de la Patrulla Águila para teñir el cielo con los colores de la bandera; también participarán aviones de transporte, vigilancia, rescate marítimo y helicópteros.
Costas ha destacado la importancia de esta fecha, al ser "la primera vez que los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas se realizan en Vigo, la ciudad más poblada de Galicia". Hay que recordar que A Coruña acogió estos actos en dos ocasiones, en las décadas de los 80 y 90.
"Es una oportunidad única para ver los sistemas de armas más modernos con los que cuentan ahora mismo tanto las Fuerzas Armadas como la Guardia Civil", ha añadido el teniente coronel, que ha animado "a la población tanto de la ciudad de Vigo como de la comarca y de los municipios limítrofes, como Cangas, Moaña, Baiona o Nigrán, a que se animen", así como al resto de la provincia y de Galicia.
Programación
Martes 26 de mayo
- De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo.
Miércoles 27 de mayo
- De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
- 19:00 horas: Exhibición de personal y material. En la pista de Atletismo de la calle Pablo Iglesias
Jueves 28 de mayo
- De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
- 19:15 horas: Actuación musical de seis bandas militares y una banda municipal de Vigo, la única civil. Las militares serán la Unidad de Música de la Guardia Real, la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra de A Coruña; la Unidad de Música y Banda de Guerra de la Legión; la Unidad de Música de la Escuela Naval Militar; la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio; y la Unidad de Música de la Guardia Civil.
Viernes 29 de mayo
- De 10:00 a 13:30 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
- 15:30 horas: Revista Naval. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI
- 17:15 horas: Exhibición dinámica. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI
Sábado 30 de mayo
- De 15:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
- 12:00 horas: Acto central, con la presencia del rey Felipe VI
Domingo 31 de mayo
- De 10:00 a 14:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo