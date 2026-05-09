Así se prepara Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas: 2.000 efectivos se alojarán en la ciudad. Cedidas

Desde principios de la semana pasada, Vigo ha comenzado a prepararse para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, con una programación que tendrá lugar desde el martes 26 de mayo hasta el domingo 31 de mayo.

Está previsto que unos 3.200 efectivos lleguen a la ciudad para participar en el desfile del sábado 30 de mayo, en Samil, uno de los actos centrales de la celebración y que estará presidido por los reyes de España.

El pasado 27 de abril comenzó a acondicionarse el Pabellón de As Travesas para acoger a 1.000 militares; otro millar se instalará en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), cuyo montaje está previsto que arranque el 18 de mayo; y 500 efectivos más se alojarán en la base General Morillo, en Figueirido, Pontevedra.

Pabellón de As Travesas habilitado para acoger a los militares. Cedida

El Día de las Fuerzas Armadas se aprobó en 1987 y tiene como principal objetivo dar a conocer a la población civil cómo son las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y las actividades que realizan. Para ello, se desplazará a Vigo "una representación importante del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Real y la Guardia Civil", ha explicado a Treintayseis el teniente coronel Enrique Costas, jefe de la Oficina de Comunicación del Mando de Apoyo a la Maniobra.

Será uno de los mayores despliegues militares vistos en Galicia en el que, además de los reyes, asistirán la ministra de Defensa y autoridades civiles y militares. En tierra participarán 109 vehículos militares y 34 motocicletas, incluyendo carros Leopardo, Pizarro y el debut en desfile del blindado VCR 8x8 Dragón. Además, se ha anunciado la presencia de un perro robot integrado en la unidad de la Legión.

En el aire, 46 aviones y 25 helicópteros, es decir, 71 aeronaves, participarán en los actos. Entre ellas, cazas como Eurofighter, F-18 y Harrier, además de la nueva Formación Mirlo, que toma el relevo de la Patrulla Águila para teñir el cielo con los colores de la bandera; también participarán aviones de transporte, vigilancia, rescate marítimo y helicópteros.

Así se prepara Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas: 2.000 efectivos se alojarán en la ciudad Cedida

Costas ha destacado la importancia de esta fecha, al ser "la primera vez que los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas se realizan en Vigo, la ciudad más poblada de Galicia". Hay que recordar que A Coruña acogió estos actos en dos ocasiones, en las décadas de los 80 y 90.

"Es una oportunidad única para ver los sistemas de armas más modernos con los que cuentan ahora mismo tanto las Fuerzas Armadas como la Guardia Civil", ha añadido el teniente coronel, que ha animado "a la población tanto de la ciudad de Vigo como de la comarca y de los municipios limítrofes, como Cangas, Moaña, Baiona o Nigrán, a que se animen", así como al resto de la provincia y de Galicia.

Así se prepara Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas: 2.000 efectivos se alojarán en la ciudad. Cedida

Programación

Martes 26 de mayo

De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo.

Miércoles 27 de mayo

De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 19:00 horas: Exhibición de personal y material. En la pista de Atletismo de la calle Pablo Iglesias

Jueves 28 de mayo

De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 19:15 horas: Actuación musical de seis bandas militares y una banda municipal de Vigo, la única civil. Las militares serán la Unidad de Música de la Guardia Real, la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra de A Coruña; la Unidad de Música y Banda de Guerra de la Legión; la Unidad de Música de la Escuela Naval Militar; la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio; y la Unidad de Música de la Guardia Civil.

Viernes 29 de mayo

De 10:00 a 13:30 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 15:30 horas: Revista Naval. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI

Revista Naval. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI 17:15 horas: Exhibición dinámica. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI

Sábado 30 de mayo

De 15:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 12:00 horas: Acto central, con la presencia del rey Felipe VI

Domingo 31 de mayo