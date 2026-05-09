La lluvia obliga a cancelar la representación de A Brincadeira en el barrio vigués de Bouzas

A Brincadeira sigue celebrándose, pese al mal tiempo, durante este fin de semana. Sin embargo, no ha podido ser así con la representación histórica prevista para hoy a media tarde en las inmediaciones de la playa de Bouzas, en donde el escenario se encuentra precintado, por seguridad, por la Policía Local.

Sin embargo, fuentes de la organización no descartan retomar el programa con normalidad, si el tiempo así lo permite, mañana domingo. Por el momento, Bouzas se ha quedado sin asistir a la representación de la expulsión de las tropas francesas, un momento que coincide, en el tiempo histórico, con el marco de la Reconquista de Vigo.

Con todo y a diferencia de la mañana, cuando el ambiente fue más contenido, en estos momentos son muchos los que celebran en Bouzas esta fiesta histórica, aprovechando la tregua que ha dado la lluvia.