Vitrasa refuerza las líneas de bus por la celebración de A Brincadeira, en Vigo

Un autobús de Vitrasa en una imagen de archivo. Concello de Vigo

El barrio vigués de Bouzas celebra este fin de semana su fiesta más famosa: A Brincadeira. La histórica villa marinera volverá a 1809 para celebrar la expulsión de las tropas napoleónicas del actual barrio de Vigo.

Con motivo de la celebración, Vitrasa refuerza sus conexiones para facilitar los desplazamientos hasta este punto de la ciudad. Desde este viernes, se reforzarán las líneas C3d, C3i, L10, L13, L15B y L15C.

Desde la empresa concesionaria aseguran que se refuerza la movilidad, facilitando el acceso al evento de una forma cómoda, segura y sostenible.

Asimismo, recomiendan planificar los desplazamientos con antelación y consultar los horarios y frecuencias actualizadas a través de la web oficial de Vitrasa o en su aplicación móvil.