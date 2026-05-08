Cuatro detenidos en Vigo tras desmantelarse dos narcopisos en Coruxo y Navia

La Policía Nacional ha detenido este jueves a cuatro personas en el marco de una operación contra el tráfico de sustancias estupefacientes desarrollada en los barrios vigueses de Coruxo y Navia, que culminó con el desmantelamiento de dos narcopisos.

La investigación se inició en diciembre de 2025, después de que varias informaciones ciudadanas alertasen de movimientos compatibles con la venta de droga en un inmueble de Coruxo. El trabajo policial permitió confirmar la existencia de un punto de distribución y vincular a sus responsables con un segundo domicilio en Navia, también investigado por actividades similares.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, ambos pisos funcionaban como puntos de venta y consumo de droga. Durante los meses de diciembre y enero, uno de los ahora detenidos fue arrestado hasta en tres ocasiones cuando circulaba en patinete eléctrico portando sustancias estupefacientes.

La entrada táctica en los dos domicilios se llevó a cabo de forma coordinada este jueves y permitió intervenir unos 13 gramos de cocaína, 3 gramos de heroína, cerca de 1.200 euros en efectivo, dos patinetes eléctricos presuntamente empleados para el traslado de la droga y diversos útiles destinados al "cocinado" y preparación de las sustancias.

En el piso de Coruxo, los agentes localizaron además una estancia habilitada como laboratorio para el procesado de cocaína, con material relacionado con su transformación en forma rocosa, así como pipas y otros efectos utilizados para el consumo de droga.

Los detenidos son una mujer y un hombre residentes en el domicilio de Coruxo y dos varones que vivían en el piso de Navia. Todos ellos, acusados de un delito de tráfico de drogas, fueron puestos a disposición judicial este viernes.

La investigación se desarrolló en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y está dirigida por el Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción Plaza 7 de Vigo, en funciones de guardia.