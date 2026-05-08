El 'caso Saltamontes' acorrala al gobierno de Caballero: la oposición exige el cese de Calviño

El juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo ha concluido este jueves la investigación del accidente mortal del Saltamontes instalado durante las fiestas de Matamá, celebradas entre el 30 de julio y el 5 de agosto de 2024.

En el auto, el juez ordena que se continúe la tramitación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos imputados al propietario de la atracción y a la concejala del Área de Goberno de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal pudieran ser constitutivos de un delito de homicidio imprudente, en concurso con un delito menos grave de lesiones por imprudencia grave.

La imputación de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, ha causado un gran revuelo entre los partidos de la oposición, que no han tardado en pedir su cese. En concreto, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, calificó de "muy grave" la situación judicial de la concejala Patricia Rodríguez Calviño. Sánchez subrayó que la edil "acabará sentada en el banquillo de los acusados" por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso con lesiones, y aseguró que el auto judicial marca "un punto de inflexión" al atribuir una "conducta imprudente" y una relación de "causalidad" en los hechos investigados.

Durante su comparecencia, Sánchez defendió que la responsabilidad "no era técnica, sino política", destacando que el procedimiento fue sobreseído para el jefe de seguridad y la Policía Local. La dirigente popular acusó a Rodríguez Calviño de haber permitido que la misma atracción funcionase previamente en las fiestas de Beade y relacionó este caso con otros episodios ocurridos durante su etapa como concejala de Seguridad, entre ellos el fallecimiento de un bombero y el incendio de un edificio en la calle Alfonso X el Sabio. Según señaló, existe "una clara negligencia en la gestión" y calificó a la edil como "un riesgo para la ciudad".

Asimismo, la líder del PP vigués exigió al alcalde, Abel Caballero, la destitución inmediata de la concejala y le dio un plazo de 24 horas antes de promover un pleno extraordinario. Además, criticó el "silencio cómplice" del regidor y le reprochó no haber dado explicaciones públicas sobre el caso pese a mantener su agenda institucional. Sánchez reclamó que el alcalde aclare por qué no se impidió el funcionamiento de la atracción y por qué se rechazó la comisión de investigación solicitada por el Partido Popular de Vigo tras el siniestro.

"Responsabilidad política directa" de Caballero

Por su parte, el BNG de Vigo ha registrado un escrito para reclamar que el regidor dé explicaciones públicas ante la "gravedad" de los indicios señalados en el auto judicial. El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, considera que existe "una responsabilidad política directa" de Abel Caballero, acusando al alcalde de “escoger el silencio” desde que se produjo el trágico accidente en las fiestas de Matamá. "El Gobierno municipal solo intentó confundir a la opinión pública y desviar culpas hacia la Comisión de Fiestas o incluso hacia la Policía Local", reprocha.

Asimismo, piden el cese de la concejala. "Desde el BNG lo decimos con toda claridad: la señora Rodríguez Calviño no puede continuar ni un minuto más en el Gobierno local", subraya el portavoz municipal, que considera "una exigencia democrática elemental" el cese de la edil de Seguridad por la gravedad de los hechos que se le imputan en la causa judicial.

Además, la formación nacionalista reitera la necesidad de crear una Comisión Especial de Investigación en el Concello de Vigo. En ella, reclama que se habilite el acceso completo a los grupos de la oposición de toda la documentación administrativa del caso, la comparecencia de las personas responsables políticas y técnicas implicadas, y la elaboración de conclusiones y recomendaciones que permitan reforzar los protocolos municipales de seguridad e inspección "para que una tragedia así no vuelva a repetirse nunca más".

Revisión del auto

El portavoz del gobierno municipal de Vigo, Carlos Font, defendió la actuación de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño y aseguró que el Ejecutivo local mantiene "su absoluta convicción en el buen trabajo desarrollado" por la edil.

El representante municipal también quiso trasladar la "confianza total en la justicia" por parte del gobierno local, subrayando que el procedimiento judicial continúa abierto y que el auto conocido esta semana todavía puede ser revisado. En ese sentido, recordó que la resolución no es firme y que el proceso "sigue su curso".

Asimismo, Carlos Font avanzó que se solicitará la revisión del auto "en tiempo y forma", en referencia a la decisión judicial que mantiene imputada a Patricia Rodríguez Calviño por un presunto delito de homicidio imprudente relacionado con el accidente mortal registrado en agosto de 2024.