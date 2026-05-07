Dos personas resultan heridas en dos accidentes de tráfico en Vigo esta mañana

La mañana ha comenzado en Vigo con dos personas heridas en dos accidentes de tráfico que tuvieron lugar en el transcurso de media hora.

El primero de ellos, se produjo pasadas las 08:30 horas en Coia, concretamente a la altura del número 25 de la avenida Castelao.

Aquí, de acuerdo con el 112, tuvo lugar un accidente múltiple con tres vehículos implicados. Al menos una persona resultó herida, necesitando asistencia sanitaria por heridas en la cabeza y en la zona cervical.

Media hora más tarde, hacia las 09:00 horas, se produjo otro siniestro en la avenida Beiramar.

En este caso se trató de un choque entre un turismo y una moto. El conductor de la moto resultó herido, aunque se encontraba accesible para los servicios de emergencia.