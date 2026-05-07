Caballero asegura que Vigo será sede del Mundial 2030 "al cien por cien"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en Madrid. A. Pérez Meca - Europa Press

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado este jueves en Madrid que el estadio municipal de Balaídos será sede del Mundial de Fútbol de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos. "Vigo será sede al cien por cien", ha afirmado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid, aunque ha matizado que todavía no cuenta con confirmación oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol.

"No tengo confirmación de la Federación, pero me consta que han enviado las propuestas de Vigo y Valencia", ha señalado el regidor, en un acto al que asistieron, entre otros, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.

Tolón ha trasladado su respaldo a la candidatura viguesa y ha asegurado que asumía como propio el objetivo de que la ciudad forme parte de las sedes mundialistas.

Caballero ha vuelto a cargar contra la RFEF y su presidente, Rafael Louzán, a quien ha responsabilizado de haber dejado inicialmente fuera a Vigo. "La Federación alteró las sedes del Mundial para echar a Vigo", ha afirmado.

También ha dirigido sus críticas a la Xunta de Galicia, a la que ha acusado de poner trabas al proyecto y de no querer asumir la parte económica correspondiente. "Eso también es política", ha apuntado.

El alcalde ha defendido que la primera candidatura presentada por Vigo "era imbatible" y ha asegurado que la nueva propuesta es "todavía mejor". En ese sentido, se ha mostrado convencido de que, "a pesar de lo que sucedió", la ciudad acabará formando parte del Mundial de 2030.

"¿Por qué queremos ser mundialistas? Porque nos gusta el fútbol, tenemos un gran equipo y tenemos una marca ciudad", ha declarado Caballero, que ha definido Balaídos como "el estadio más bonito del mundo", definiéndolo, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, como "el Guggenheim de Vigo". "Esta maravilla debe ser sede del Mundial", ha sentenciado.

El 10% que no ha visitado la Navidad de Vigo "irá al infierno"

Durante su intervención, el regidor también se ha referido a la Navidad de Vigo, uno de los grandes emblemas promocionales de la ciudad, y ha bromeado con que "el 90%" de los presentes ya la había visitado y que el 10% restante "irá al infierno". Además, ha avanzado que la próxima edición tendrá "una dimensión absolutamente distinta", aunque ha evitado concretar detalles.

Caballero también ha abordado otros asuntos de actualidad, como la situación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y dirigido a Canarias, y ha defendido la actuación del Gobierno de España y de las instituciones europeas.

Asimismo, ha descartado la necesidad de adelantar elecciones autonómicas y ha confirmado su intención de volver a presentarse a la Alcaldía de Vigo en 2027 y 2031.