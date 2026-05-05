Vigo rinde homenaje al histórico buque Rías Bajas, "el ángel de la guarda de la ría"

La Autoridad Portuaria de Vigo ha rendido homenaje este martes a los trabajadores del buque 'Rías Bajas', un buque farero y balizador que pasará a ser buque histórico el próximo año. "Durante casi 60 años ha sido el ángel de la guarda de los navegantes en la Ría, además del alma del Puerto", aseguran desde la Autoridad Portuaria.

Construido en 1967 por Construcciones Navales Yarza (factoría que hoy es Rodman Polyships), el 'Rías Bajas' sustituyó al antiguo 'Ramiro Pascual' (1933), que había dado servicio durante décadas a las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo. Su misión es el cuidado y mantenimiento de las cerca de 80 señales marítimas que guían a los barcos a buen puerto en la ría de Vigo y zonas aledañas.

La embarcación tiene 25,42 metros de eslora, 6 metros de manga, desplaza 123,52 toneladas de registro bruto (TRB) y desarrolla una velocidad punta de 9 nudos. En 2021, el astillero Armada fue el encargado de una profunda restauración de este buque, con una inversión superior a 141.000 euros, dentro de la estrategia Blue Growth de la APV, a través de la que la institución apuesta por la recuperación del patrimonio histórico marítimo local.

El homenaje se ha hecho extensivo a todos los tripulantes, fareros y técnicos de señales marítimas "que no han escatimado horas ni festivos para garantizar la seguridad de la Ría". La APV ha querido personalizar este agradecimiento en nombres que lucirán en una placa conmemorativa en el puente del buque: Benito Pérez Gondar, José Miguel Pérez Gómez, José Miguel Pérez Vázquez, Salvador Blach González, Teodoro Ledo Lago, Manuel Martínez Araujo, Pedro Costas Méndez, Perfecto Álvarez Abalde, Antonio Piñeiro Suárez, Enrique Correa Fernández y Roberto Chamorro Iglesias.

"Las señales marítimas son el camino para que los navegantes lleguen a buen puerto y regresen a casa. A todos vosotros, gracias por vuestro esfuerzo y dedicación", ha enfatizado el presidente de la APV, Carlos Botana.