Vigo amplia en más de 15 millones su presupuesto municipal: "Permitirá la ejecución de obras fundamentales"

El Gobierno Local de Vigo aprobará, en el Pleno extraordinario convocado para este miércoles, la ampliación definitiva del presupuesto del Concello en 10.917.310 euros, a los que hay que sumar 4.742.387 euros de la Gerencia de Urbanismo.

Así lo indicó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien explicó que esta ampliación presupuestaria permitirá la ejecución de obras "fundamentales y de la mayor importancia" para la ciudad. En concreto, Caballero especificó las siguientes actuaciones:

Humanización Serafín Avendaño: 1.449.909 euros

Exposición Julio Verne: 1.379.874 euros

Finalización de obras: 1.287.342 euros

Cubierta de pista deportiva en Zamáns: 539.567 euros

Humanización de la calle Lepanto: 122.531 euros

Rampas Pintor Colmeiro: 429.129 euros

Rampas Pintor Lugrís: 196.115 euros

Fiestas de Vigo (Castrelos): 1.200.000 euros

Servicio de Atención Domiciliaria: 1.171.472 euros

Plaza Fernando Elorrieta Rey (calle Palencia): 765.000 euros

Mejoras en centros culturales: 549.000 euros

Plan de renovación de placas identificativas de calles: 500.000 euros

Adquisición de parcelas para la mejora del arenal de O Cocho (Alcabre): 500.000 euros

Mejoras en centros de asociaciones vecinales: 350.000 euros

Escultura de Iago Aspas: 300.000 euros

Sede de los European Police and Fire Games: 300.000 euros

Funcionamiento y mantenimiento del Auditorio Mar de Vigo: 270.670 euros

Reparación estructural del muro de contención de la Villa Romana de Toralla: 223.038 euros

Nuevo contrato de vehículos para la Policía Local: 148.000 euros

Nuevo contrato de la Escuela Infantil Municipal de Bembrive: 80.000 euros

Climatización del Centro Municipal del Distrito de San Roque: 70.000 euros

Además, se destinarán cerca de cinco millones a las siguientes actuaciones de la Gerencia de Urbanismo:

1.088.448 euros para expropiaciones destinadas al desarrollo del PXOM

2.000.000 euros en subvenciones para la adecuación de viviendas vacías que se incorporen al mercado de alquiler a precio tasado (el presupuesto actual ya aprobado es de 150.000 euros)

1.000.000 euros para la construcción del edificio Esturáns (el presupuesto actual asciende a 1,8 millones), 496.765 euros para la rehabilitación del edificio de Ramón Nieto, 58 (antigua cooperativa de agricultores de Lavadores)

157.173 euros para el acondicionamiento de la Oficina Municipal de Rehabilitación, en la Plaza de la Princesa

Ferias

El alcalde informó además de la aprobación en Xunta de Goberno de las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para organizar ferias y festivales sectoriales con sede en Vigo que fomenten la contratación de personas en situación de desempleo. El Ayuntamiento destinará a este programa 250.000 euros, con un máximo de 80.000 euros por solicitante.

Podrán concurrir a la convocatoria municipal entidades sin ánimo de lucro, fundaciones e instituciones de derecho público, así como entidades de derecho privado como sociedades del sector de ferias, congresos o convenciones que desarrollen su actividad en el municipio de Vigo.

Caballero incidió en que "con estas ayudas queremos fomentar la contratación de personas desempleadas mediante la celebración de ferias y festivales industriales y comerciales, especialmente de sectores estratégicos en la ciudad".

Las ayudas podrán solicitarse en un plazo de 10 días desde la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Con este programa, el Ayuntamiento ha fomentado la contratación en ferias como Mindtecht, Conxemar, Navalia y Sea Fest.