Buscan a una mujer de 39 años desaparecida en Vigo desde hace dos semanas

SOS Desaparecidos ha publicado una alerta para localizar a Seila Álvarez, conocida cantante de la escena local por Seila Esencia, de la que se desconoce su paradero desde el pasado 20 de abril, hace dos semanas.

Tiene 39 años y desde la plataforma añaden la descripción: complexión delgada, pelo castaño y ojos marrones.

Muy activa en el ambiente musical y artístico de Vigo, participó en 2015 en el 'talent show' de TVE, 'Hit La Canción'.

La también cantante Wöyza ha compartido en sus redes sociales también la alerta de su desaparición.

Para aportar información sobre su posible paradero, se puede llamar al teléfono 868286726 o escribir al correo electrónico info@sosdesaparecidos.