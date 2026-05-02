Ponteareas (Pontevedra) denuncia los "muchos meses de silencio" del Gobierno ante la peligrosidad de la N-120

La Plataforma pola Defensa da Seguridade na N-120 ha exigido de nuevo una reunión urgente con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para conocer el estado actual del proyecto comprometido para mejorar la seguridad de esta carretera, a su paso por Ponteareas (Pontevedra).

En una nota de prensa, el Concello de Ponteareas ha informado del apoyo de todos los grupos de la Corporación a la plataforma vecinal, que ha advertido que retomarán los cortes de la carretera y las movilizacionesciudadanas si continúa la actual situación de "parálisis".

Desde la Plataforma, han lamentado los "muchos meses de silencio" y la falta de respuesta a sus peticiones. Consideran esta situación "inaceptable" dada la importancia y la peligrosidad de la carretera N-120. Así, han anunciado que no pararán "hasta ser escuchados".

Los vecinos de Ponteareas, además, han insistido en la necesidad de avanzar con urgencia en un proyecto que consideran fundamental para garantizar la seguridad de las personas usuarias de una de las principales vías de comunicación del interior de Galicia.