Terrazas y restaurantes llenos este Día del Trabajador en Vigo: los vigueses aprovechan el buen tiempo

El buen tiempo ha acompañado este Primero de Mayo, Día del Trabajador, a los vigueses. Las terrazas del centro y de barrios marineros como Bouzas muestran una imagen casi veraniega, sin ninguna mesa libre y con personas aprovechando el sol de este viernes.

Ante la previsión de precipitaciones para este sábado, vigueses y viguesas se han echado a la calle para disfrutar del buen tiempo, estable, con poca nubosidad. Tras participar en las manifestaciones por el Día del Trabajador en el centro y en Coia, muchos han decidido completar la jornada comiendo fuera de casa.

Una hamburguesería del centro asegura a Treintayseis que han vendido más hamburguesas de las habituales este viernes al mediodía, 195, y más de la mitad corresponden a pedidos a domicilio. Además, con la cocina a punto de cerrar, apenas cuentan con un par de mesas libres.

La estampa era similar en el paseo marítimo de Bouzas, donde los vecinos de la villa histórica han tenido dificultades para encontrar un lugar donde disfrutar de una cerveza fría o de un refresco al sol. Tampoco han tenido tarea fácil los peregrinos que se dirigían al centro por el litoral y alguno ha decidido descansar en un banco con su propia comida y bebida.

Sin reservas para este fin de semana

Si el tiempo lo permite, esta será la imagen habitual durante los próximos días. Como aseguraron varios locales a Treintayseis, los restaurantes han completado las reservas hace un mes, tanto para este sábado como para el domingo.

El domingo, Día de la Madre, se espera una jornada con poca nubosidad y temperaturas que rondarán los 18 grados, según previsiones de Meteogalicia. Así, hijos y nietos podrán regalar un día estupendo al aire libre y con la mejor comida a sus progenitoras.