El Puerto cierra su agenda para convertirse en el epicentro del ocio en Vigo durante los próximos meses

El Puerto de Vigo quiere convertirse en el epicentro del ocio de Vigo este verano y ya cuenta con lo que consideran "una ambiciosa agenda". Deporte, música y cultura se darán la mano en el litoral olívico este verano con eventos que tratarán de atraer a todo tipo de público.

Tras el "éxito" de las ferias CinBio y Minervigo, "el Puerto de Vigo continúa con su firme estrategia de abrir sus instalaciones a la ciudadanía", afirma la Autoridad Portuaria en una nota de prensa. El objetivo es que el frente marítimo se convierta en un "espacio de convivencia, eliminando barreras y ofreciendo propuestas para todos los públicos".

La programación portuaria retomará su camino el próximo sábado 16 de mayo. Entonces, el Puerto acogerá un Torneo de Baloncesto 3x3. El deporte protagonizará los eventos en el frente marítimo este mes, ya que la regata La Solitaire du Figaro Paprec hará escala en Vigo entre el 20 y el 24 de mayo.

El mes lo cerrarán los actos programados para el Día de las Fuerzas Armadas que, por primera vez, se celebrarán en Vigo desde el 25 de mayo. La avenida de Beiramar y el puerto acogerán una exposición estática de material, así como presencia naval.

Ya en junio, la actividad se trasladará a la Estación Marítima y al entorno de las Avenidas, con una "fuerte apuesta" por la creatividad y los festivales. Desde el día 1, la Bienal de Cartelismo Terras Gauda llenará de arte este entorno por su 25 aniversario. Esta será la antesala del Vigo Seafest, del Festival Azul y del Festival Internacional de Series Ría de Vigo.

Además, por segundo año consecutivo, el puerto acogerá el Galicia Fest. El festival tendrá lugar el 26 y el 27 de junio y traerá a Vigo a artistas como Juan Magán, Taburete, Coti, Álvaro de Luna, Marlena o la Reina del Flow.

Para los meses de julio y agosto, el Puerto de Vigo ha organizado "hitos que entrelazan la tradición marinera con eventos de gran impacto visual". En este sentido, cabe destacar la Procesión del Carmen del 11 de julio y el campeonato de danzas urbanas del 3 de agosto 'DA Summer'. Además, el 12 de agosto, el Puerto será un lugar privilegiado para observar el eclipse solar total.