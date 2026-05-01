Miles de personas reclaman en Vigo un trabajo digno en tiempo de paz este 1 de Mayo, Día del Trabajador

Manifestación de CCOO y UGT en Vigo por el Primero de Mayo, Día del Trabajador, de 2026 S.P.

Vigo es la ciudad industrial por excelencia de Galicia y donde el movimiento obrero y sindical tiene más fuerza. La ciudad olívica acoge tres manifestaciones este 1 de Mayo, Día del Trabajador, en el que los sindicatos reclaman un trabajo digno, así como denuncian el auge del belicismo en el mundo.

La primera marcha ha partido a las 11:30 horas de la Praza Fernando el Católico. Convocada por el Sindicato Ferroviario, CGT y CUT, sobre 200 personas ha recorrido la calle Urzáiz con un objetivo claro: hacerle "fronte á extrema dereita". Estas organizaciones se acercarán a la 13:00 horas al barrio de Navia para disfrutar de una comida de "pikoteo".

A las 12:00 horas, han comenzado las manifestaciones más numerosas. Una, convocada por CCOO y UGT, ha comenzado en la rotonda del barco de Alfageme, a la altura del Alcampo de Coia, y ha contado con la participación del alcalde de Vigo, Abel Caballero. La segunda, convocada por la CIG, ha partido del cruce de A Dobrada.

La marcha de CCOO y UGT ha comenzado con cierto retraso. Una vez los miles de militantes se situaron en la entrada de la calle Martín Echegaray comenzaron su recorrido bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

"A Trump y a los trumpistas / les vamos a poner /el salario de un obrero que no llega a fin de mes" fue una de las consignas repetidas en su camino hacia la avenida de A Florida, desde donde se dirigieron hacia Praza América, para continuar por la Avenida de Castrelos hasta el parque.

Los sindicatos también reclamaron medidas contra el incremento del precio de la vivienda, así como un mayor crecimiento del Salario Mínimo Interprofesional. Ahora bien, los sindicatos consideran que esta manifestación se da en "un momento decisivo" ya que está en juego la calidad democrática del país.

"Fronte a quen pretende dividirnos, enfrontarnos e levantar trincheiras, o movemento sindical responde con máis dereitos, máis cohesión social e máis democracia", indican ambas organizaciones en el manifiesto leído al término de la marcha.

Contra el belicismo

La escalada del conflicto en Oriente Medio y del "imperialismo" también fue una de las principales denuncias de los militantes nacionalistas en la manifestación que comenzó pasadas las 12:00 horas en el cruce de A Dobrada.

'Contra o imperialismo, paz e soberanía. Na Galiza traballo digno e dereitos' fue el lema de la manifestación de la CIG, que recorrió las calles Urzáiz, Colón y Policarpo Sanz. Allí, se procedió a la lectura del manifiesto.

Casi 2.000 personas participaron en esta marcha, según fuentes de la Policía Local de Vigo. Una manifestación masiva que puso también el foco sobre el auge del belicismo a nivel internacional, así como en la mejora de las condiciones materiales de los trabajadores.

"No BNG temos ben claro de que lado da trincheira está: coas traballadoras do textil que se revolven fronte o intento dun convenio que pretende precarizar as súas condicións, cos traballadores do metal que van convocar unha folga a partir do vindeiro día 7 para exixir mellores dereitos e mellores condicións laborais", ha afirmado durante la marcha el portavoz nacionalista en Vigo, Xabier P. Igrexas.

El edil vigués ha recordado que en la ciudad olívica hay 20.000 vecinos y vecinas con ingresos mensuales por debajo de los 625 euros. "A día de hoy hay cerca de 4.000 empleos industriales menos en Vigo, que los que había en el año 2009", ha concluido.