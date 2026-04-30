Vigo expropiará más de 1.100 metros cuadrados para destinar a la Asociación de Vecinos Feira de Cabral

El Concello de Vigo ha anunciado este jueves que expropiará más de 1.100 metros cuadrados que destinará a equipamiento para la Asociación de Vecinos Feira de Cabral. "Es una de las asociaciones de Vigo que hace más trabajo", ha afirmado el alcalde Abel Caballero.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor socialista ha afirmado que Feira de Cabral es una de las asociaciones que organiza más actividades y que atrae más gente. Por eso, ha concluido, "necesita más espacio".

Así, con el objetivo de mejorar las condiciones de los cientos de socios que tiene esta asociación, el Concello dará cuenta el próximo martes del inicio del expediente expropiatorio durante la reunión de la Xerencia de Urbanismo.

En concreto, el gobierno local pretende obtener 1.167 metros cuadrados que se destinarán a nuevo equipamiento, situado "justo al lado" de la actual sede de la asociación. "Esto va a permitir ampliar las instalaciones sin quitar aparcamientos, sin quitar espacios", ha explicado Caballero.

En este sentido, considera que esta actuación municipal permitirá a Feira do Cabral realizar su actividad "en las mejores condiciones". Una actividad que define como "importantísima".