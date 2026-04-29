Intenta atracar un bar en Vigo con un cuchillo, hiere a dos clientes y acaba detenida tras huir

Agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron a una mujer, M.G.L., de 23 años por agredir a dos hombres con un cuchillo en un bar de la ciudad.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron este lunes, 28 de abril de 2026, sobre las 19:20 horas, cuando los agentes fueron requeridos a través de la Central de Comunicaciones del 092 para acudir a la calle Isaac Peral, donde se alertaba de que una mujer había agredido a dos varones en el interior de un bar utilizando un cuchillo.

Personados en el lugar, los agentes confirmaron que una joven había irrumpido en el establecimiento esgrimiendo un arma blanca y dirigiéndose al camarero para exigirle el dinero de la caja. En ese momento, el empleado saltó la barra para huir, siendo perseguido por la agresora, que intentó atacarlo en varias ocasiones.

Dos clientes intervinieron para tratar de reducirla y resultaron heridos: uno sufrió un corte profundo en un brazo y el otro una herida superficial en un dedo. Finalmente, lograron expulsarla del local, donde dejó el cuchillo en el suelo.

Hasta el lugar acudió una ambulancia del 061, que atendió a los heridos, aunque ninguno necesitó ser trasladado al centro hospitalario.

Posteriormente, los agentes iniciaron una batida por la zona y localizaron a una mujer en la calle Arenal, en el interior de un portal, que coincidía con la descripción facilitada por los testigos. La sospechosa mostró una actitud esquiva, intentando ocultarse en el edificio. Al percatarse de la presencia policial, se mostró muy nerviosa, arrojó sus pertenencias al suelo e intentó huir. Con el apoyo de un indicativo de la Policía Nacional, los agentes procedieron a su detención, teniendo que emplear la fuerza mínima indispensable debido a la resistencia activa que opuso.