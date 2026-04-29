Concello y PP de Vigo chocan por la construcción de vivienda pública en Vigo: "Es un escándalo"

Nuevo cruce de acusaciones entre Concello y Partido Popular de Vigo. El alcalde Abel Caballero ha acusado a la portavoz 'popular', Luisa Sánchez, de no apoyar las 90 viviendas para alquiler accesible que promoverá Zona Franca en la avenida del Alcalde Portanet.

Tras criticar este martes la actuación de la Xunta de Galicia, el regidor socialista ha reaccionado este miércoles a la respuesta de la presidenta del Partido Popular de Vigo, que retó a Caballero a hacerse una foto "en un lugar donde el Concello esté construyendo alguna vivienda".

El alcalde ha reprochado a Luisa Sánchez no haber apoyado la construcción de 90 viviendas para alquiler asequible que promoverá la Zona Franca, obra que fue aprobada este martes durante el pleno del Consorcio. "Somos unas 15 personas, todos votamos a favor. La representante del PP en Vigo, no. No la votó a favor", ha asegurado Caballero.

"Es un escándalo ¿Tanto odian a esta ciudad?", ha valorado Caballero, que ha puesto en valor las viviendas municipales de alquiler a precio tasado. En este sentido, ha afirmado que "no viven en Vigo" y ha defendido que "si el Gobierno de España le diera dinero a Vigo para vivienda", el Concello estaría "construyendo a cientos".

Respuesta de Luisa Sánchez

Luisa Sánchez se ha alegrado "de que el señor Caballero me dé la oportunidad de contar lo que sucedió ayer en el pleno de la Zona Franca de Vigo". La líder del PP municipal ha afirmado que el alcalde y el delegado especial del Consorcio, David Regades, convocaron la reunión "sin dar acceso al guion del pleno hasta pocas horas antes de su celebración".

"Como comprenderán, no se puede votar a favor o en contra de asuntos cuyo contenido se desconoce y que requieren de un mínimo de análisis", ha afirmado Luisa Sánchez, que ha manifestado sus dudas sobre la promoción de Zona Franca.

"Se dice que va a ser para trabajadores como ingenieros, pero a la vez también no dices que se van a destinar para personas con rentas bajas. Dicen que es vivienda pública, pero subcontratan la explotación", ha señalado, indicando que no votó en contra, sino que se abstuvo.