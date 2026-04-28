Caballero señala la falta de vivienda de protección como ejemplo de la "tirria que tiene la Xunta a Vigo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha culpado a la Xunta de Galicia de la subida continua de los precios de alquiler y compra de vivienda en Vigo y en Galicia. En concreto, ha señalado al "abandono" de la construcción de pisos de protección por parte del gobierno autonómico en los últimos 18 años.

"La causa es que la Xunta no construyó ni una sola vivienda de pisos de alquiler a precio tasado en los últimos 18 años. Ni uno", ha sentenciado el regidor olívico en un audio distribuido a los medios de comunicación. El alcalde socialista ha contrapuesto esta situación con la obra desarrollada por el gobierno de Emilio Pérez Touriño hace dos décadas.

Caballero ha definido esta "desatención" como la "tirria que tiene la Xunta a la ciudad de Vigo". En esta línea, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Concello y Zona Franca en la construcción de viviendas en el último año. También medidas como las ayudas para poner en el mercado del alquiler viviendas vacías.

"Estamos creando una empresa pública desde el Concello", ha afirmado. Acto seguido, ha destacado las 715 viviendas municipales que se sumarán al mercado inmobiliario, así como los 90 nuevos inmuebles que desarrollará el Consorcio olívico: "En total, entre los dos, 805".

"El Gobierno de España paga para que haya viviendas en Vigo y la Xunta de Galicia no las hace, pero el dinero se lo queda. Sólo piensa en Vigo para coger dinero de esta ciudad y llevárselo a otros sitios", ha concluido el alcalde olívico, que también ha informado este martes que su administración concedió 225 licencias de obra en 2025.

Respuesta del PP

La respuesta del grupo municipal del Partido Popular (PP) no ha tardado en llegar. Su presidenta, Luisa Sánchez, ha retado al alcalde a hacerse una foto "en un lugar donde el Concello de Vigo esté construyendo alguna vivienda".

"No aceptará ese reto porque no puede. Porque en 19 años como alcalde no ha puesto un solo ladrillo. Y así seguirá hasta no sabemos cuándo", ha afirmado y ha añadido: "También dice que desconoce dónde mete la Xunta el dinero para vivienda. Debe ser que no pisa Navia".