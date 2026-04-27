Vigo lidera el seguimiento de la huelga médica contra el Estatuto Marco en Galicia

Vigo se sitúa como el principal foco en Galicia de la huelga médica convocada a nivel nacional contra el nuevo Estatuto Marco. Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade a Europa Press, el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) registró este lunes un seguimiento del 27,16%, el porcentaje más alto entre los grandes hospitales del Sergas.

La protesta, convocada desde este lunes y prevista hasta el jueves 30 de abril, cuenta en Galicia con el respaldo de los sindicatos Simega y O’Mega. Además del dato hospitalario, el área sanitaria de Vigo también encabezó la participación en Atención Primaria, con un seguimiento del 5,21%, el más elevado de toda la comunidad.

En el conjunto de Galicia, la Xunta cifró el seguimiento total de la huelga en el 16,42% en los centros sanitarios públicos. En hospitales, la participación alcanzó el 21,85%, mientras que en Atención Primaria se situó en el 2,44%. Por su parte, el sindicato O’Mega elevó considerablemente esas cifras y aseguró que el paro fue secundado por el 84% de médicos y facultativos en los hospitales públicos gallegos, además de un 24% en Atención Primaria.

Desde O’Mega denuncian que la jornada estuvo condicionada por unos servicios mínimos que consideran "abusivos", así como por el supuesto vaciado previo de agendas médicas, una acusación que la Consellería de Sanidade negó.