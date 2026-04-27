El textil protagoniza una nueva jornada de protesta en Vigo: "No somos esclavas, somos trabajadoras"

Decenas de trabajadoras y trabajadores se han vuelto a concentrar este lunes en la calle Príncipe de Vigo para protestar contra la inclusión de su actividad en el convenio estatal ARTE (Asociación Retail Textil de España). "Non somos escravas, somos traballadoras", han coreado las empleadas bajo el paraguas de la CIG y UGT, sindicatos convocantes.

"Las grandes multinacionales quieren negocio un convenio que excluya a todas las trabajadoras que están trabajando en sus empresas, es decir, que excluya los convenios provinciales, en este caso Pontevedra", ha afirmado a Treintayseis, la secretaria comarcal de Servizo de la CIG, Transi Fernández, durante la concentración de esta tarde, que ha comenzado a las 18:30 horas.

Fernández ha asegurado que el marco planteado por la patronal tiene una serie de consecuencias adversas para las empleadas, recalcando que no respeta las condiciones de los acuerdos provinciales. La movilización ha coincidido con otra reunión de la mesa negociadora en Madrid, en la que la patronal entregó el resto del convenio.

El convenio estatal ARTE empeoraría las condiciones salariales en caso de baja, obligaría a trabajar los domingos y se perderían licencias, como los seis días en caso de fallecimiento u hospitalización. "El convenio -provincial- seguiría existiendo para las pymes, fundamentalmente. Este convenio de ARTE va a crear una competencia desleal con respecto a las pequeñas empresas", ha afirmado la portavoz de la CIG.

Fernández asegura que el seguimiento de la huelga se ha reducido con respecto a esta mañana, cuando 300 personas se concentraron en la calle Príncipe frente a las tiendas de Inditex y Mango. "Estamos satisfechas porque, aunque la tienda esté abierta con una persona trabajando, lo fundamental es que la gente paró, paró muchísima en toda Galicia", ha afirmado.

En la provincia, sobre 12.000 personas se verían afectadas por este nuevo convenio estatal, que desaprueban tanto la CIG como UGT. Patronal y sindicatos tendrán una nueva reunión el día 11 de mayo, aunque el objetivo de la organización nacionalista es publicar el convenio provincial de Pontevedra antes que el de ARTE, que entonces no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2030.

Además, el objetivo es trabajar por un acuerdo marco como tienen los trabajadores en Euskadi. "Trabajamos aquí, queremos negociar el convenio aquí, no queremos tener un convenio a nivel estatal en Madrid, que no tenemos capacidad para negociar", ha explicado en esta línea la delegada de la CIG en Santiago de Compostela, Miriam Cuíña.