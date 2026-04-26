La Policía investiga el incendio de Vigo "con todas las líneas abiertas" y una mujer permanece grave por él

La Policía Nacional de Vigo investiga "con todas las líneas abiertas" el incendio ocurrido en un edificio situado en la rúa de Cesáreo González, en Vigo, en la madrugada del viernes al sábado, en el que resultaron heridas tres personas, de las cuales una de ellas (una mujer) permanece ingresada en estado de gravedad con pronóstico grave.

Por el momento, según informa Europa Press, no hay personas detenidas por estos hechos. "Se está investigando con todas las vías abiertas. No una en concreto", han indicado este domingo fuentes oficiales, que no han concretado cuáles son las hipótesis que se barajan.

Una mujer herida por el suceso fue trasladada al Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) con quemaduras de tercer grado, que afectan al 60 % del cuerpo.

Continúa ingresada en la Unidad de Quemados con pronóstico grave, según han informado fuentes del centro consultadas por Europa Press.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche en la madrugada del viernes al sábado. A las 01:20 horas, un particular llamó al 112 Galicia para avisar de que estaba ardiendo la parte baja de un edificio y que había personas pidiendo ayuda en el interior.

Los Bomberos de Vigo apagaron las llamas, que calcinaron residuos acumulados en la planta baja y en el sótano del inmueble. Por su parte, los servicios sanitarios se encargaron de trasladar a las tres personas heridas.