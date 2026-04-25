Caballero carga contra Rueda por el retraso del AVE Vigo-Oporto hasta 2036: "Vino a engañar a la ciudad"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha cargado contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras anunciar el Adif luso la previsión de que el AVE Vigo-Porto sea una realidad entre 2036 y 2039.

"Rueda trajo aquí a un ministro del gobierno de Portugal, al alcalde de Porto, para decir que Portugal tendría su parte lista en el año 2030? ¿Qué dicen ahora? Que pida disculpas a Vigo", ha subrayado.

En un audio difundido a Europa Press, el regidor ha asegurado que comprende que la prioridad de Portugal sea tener la línea Porto-Lisboa, ya que el país no tiene ni un solo kilómetro de alta velocidad. No obstante, ha criticado a Rueda por venir a decir "cantos de sirena" y realizar un gran acto en Vigo, en el que se escucharon "falsedades".

"Ya sabíamos que no iba a ser el año 2030, ya sabíamos que Portugal no era capaz de hacerlo tampoco en el año 2032, y ahora dan el año 2036 o el año 2039. Unos 10-15 años y por tanto Rueda le debe otra disculpa más a esta ciudad", ha remarcado.

Abel Caballero ha indicado que la "gran prioridad" en alta velocidad de Vigo es una conexión con Madrid en dos horas o dos horas y tres cuartos. Algo que, ha asegurado, negaron Aznar, Rajoy y Feijóo.

"Ni siquiera mencionó Vigo"

También, el alcalde de Vigo ha criticado que Rueda no mencionase la ciudad al hablar de recomendaciones turísticas de Galicia durante su viaje a China. "Habló de A Coruña, de Lugo, de Santiago y ni siquiera mencionó Vigo. Debe ser que Vigo no es Galicia a los efectos de Rueda", ha denunciado.

En este sentido, el mandatario de la ciudad olívica ha enfatizado que es la localidad "más turística" de Galicia gracias a eventos como la Navidad. Por lo que este ha sido un nuevo "desplante" del presidente de la Xunta.