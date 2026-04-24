Vigo invierte 4,2 millones en renovar el saneamiento de la calle Cesáreo Vázquez

El gobierno local de Vigo ha dado luz verde a la renovación del abastecimiento y saneamiento de la calle Cesáreo Vázquez, entre la avenida Ricardo Mella y la carretera de Camposancos. Según explicó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el proyecto de humanización de este tramo está vinculado al nuevo PXOM y requiere la obtención de terrenos privados, por lo que su ejecución implicará plazos más amplios.

Las actuaciones supondrán una inversión de 4,2 millones de euros, de los que 1.086.000 euros se destinarán al tramo comprendido entre Ricardo Mella y Canido, y 3,2 millones al tramo que va desde Ricardo Mella hasta la carretera de Camposancos.

Caballero señaló que, con las obras de esta primera fase en el viario actual, se evitarán incidencias en las redes que provocan filtraciones, afecciones al tráfico, interrupciones del servicio de abastecimiento, daños en bienes públicos, así como pérdidas de agua no registradas.