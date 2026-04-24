Vigo destina 725.000 euros a la renovación de la grada municipal del campo de fútbol de A Madroa

El Concello de Vigo destinará 725.000 euros al proyecto de mejora integral de la grada municipal del campo de fútbol de A Madroa, una actuación que contará con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

Según explicó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, las obras contemplan la sustitución de la cubierta actual, la rehabilitación de la estructura y la impermeabilización del edificio, con el objetivo de garantizar su conservación y funcionalidad a largo plazo.

El proyecto, además, incorporará mejoras en materia de accesibilidad como la instalación de un ascensor y la creación de aseos adaptados. Además, se reordenará la planta baja y se renovarán distintos elementos de la construcción.

Caballero destacó que se trata de "una mejora muy importante" para el campo de fútbol de A Madroa.