Estos son los requisitos para acceder a las ayudas para rehabilitar viviendas en Vigo

El próximo martes, día 28 de abril, el grupo de gobierno de Vigo dará cuenta de la aprobación de las bases para la concesión de ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías en el periodo 2026/2027. La convocatoria se activará una vez que se dé luz verde a la ampliación de presupuesto, actualmente, en tramitación.

Las bases regularán, según Abel Caballero, las subvenciones y ayudas que se darán para sacar al mercado viviendas vacías en alquiler a precio tasado. También para rehabilitar viviendas, para la elaboración de certificados de eficiencia energética y para la contratación de seguros.

¿Quiénes podrán acceder a las ayudas? Tal y como explicó el alcalde olívico, aquellas personas físicas propietarias o usufructuarias y que no sean propietarias de más de tres inmuebles. También entidades sin ánimo de lucro que tengan en sus estatutos el acceso de colectivos vulnerables a una vivienda digna.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con qué se entiende por vivienda vacía, esta es la que no tenga, en la actualidad, residentes empadronados ni contrato de alquiler en los tres meses anteriores a la incorporación del inmueble al programa. En este sentido, los que se acojan al citado programa tendrán que poner su vivienda en alquiler por un plazo de, al menos, cinco años.

Sobre el precio, éste no podrá exceder los 700 euros de alquiler mensual -para los que solo soliciten la ayuda para la certificación energética o seguros multirriesgo, 750 euros-.

Cada propietario podrá solicitar ayudas por un importe máximo de 20.200 euros. Para obras de rehabilitación, el máximo será 17.000 euros. Para obras con un coste inferior de 16.000 euros se aportarán, por parte del Concello, el 80% del coste y hasta un máximo de 12.000 euros. Para obras de más de 17.000 euros, en los primeros 16.000 se aportará el 80% y a partir de esta cantidad y hasta 30.000, el 30%.

Caballero precisó que las obras subvencionables son: Los costes de equipamientos, los materiales, la obra civil y la mano de obra. Las intervenciones de saneamiento, ventilación, calefacción, o mantenimiento, también, así como electrodomésticos, cambio de sanitarios o certificación energética y seguros.

El presupuesto total para todo lo anterior es de 2.150.000 euros. Se harán por concurrencia no competitiva y hasta que se agote el presupuesto. No se descarta su ampliación. "Lo de la Xunta es una risa. Nuestro presupuesto de ayudas para rehabilitación de vivienda es un 50% mayor que el que la Xunta destina a toda Galicia", concluyó el primer edil vigués.