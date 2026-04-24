Primera semana de regularización extraordinaria de migrantes en Vigo: "Hay miedo a quedarse fuera"

El pasado jueves se inició la regularización extraordinaria de migrantes en España. Desde entonces, cientos de personas han iniciado el trámite en Vigo, donde la desinformación y la falta de recursos han complicado la tarea de la única organización, junto al Concello, que emite los informes de vulnerabilidad —documento que muchas personas necesitan para comenzar el procedimiento—.

Las colas y los apuros registrados en todo el estado no han tenido su réplica en Vigo. Desde el jueves, los migrantes han comenzado los trámites por vía telemática y otros han esperado al lunes para acercarse con cita previa a oficinas de Correos y Seguridad Social.

"Nosotras empezamos el jueves porque tramitamos online. Lo que podemos lo tramitamos así. Lo que no lo vamos derivando a citas de Correos y Seguridad, que están funcionando contra todo pronóstico", asegura a Treintayseis Esther Lora, abogada y vecina de Coia que pertenece a la ONG SOS Racismo Galicia.

Mientras en A Coruña esta organización cuenta con seis miembros, en Vigo está ella sola. "Mucho agobio, llamadas todo el rato, correos todo el rato", describe sobre el primer día de la regularización extraordinaria de migrantes, en el que también pidió "calma" a los solicitantes: "Tranquilos, quedan dos meses", repetía aquella jornada.

Apoyo incondicional y solitario

Aunque las administraciones del Estado están "funcionando bien", muchos migrantes necesitan el informe de vulnerabilidad para comenzar la el trámite y, en Vigo, sólo lo emite Esther y el Concello. ONG instaladas en la ciudad olívica con más recursos, personal y experiencia no están participando en esta nueva regularización.

"Echamos muchos de menos a las grandes, que tienen muchísimos recursos, mucha gente trabajando, mucha experiencia con gente migrante, y ninguna se metió", afirma sobre la ausencia durante esta semana de la ayuda de Cáritas, Cruz Roja o Accem. "Al final las entidades trabajan con convenios o con programas subvencionados y esto no lo está, en mi opinión", añade.

El Concello les deriva casos