El PP exige a Caballero que aclare si Aqualia pagará el traslado de los colectores de Tribuna

El Partido Popular de Vigo ha exigido este viernes al alcalde Abel Caballero que aclare el papel de la concesionaria Aqualia en la obra de traslado de los colectores de Balaídos, una obra fundamental para las esperanzas municipales de convertirse en sede del Mundial 2030.

"¿Esto significa que Aqualia pagará el traslado de los colectores y que ese dinero se va a detraer de las actuaciones previstas en materia de saneamiento? ¿O va el Concello a aplicar alguna modificación en la concesión para no perder inversiones ya previstas?", ha cuestionado la presidenta del grupo municipal del PP, Luisa Sánchez.

La líder de la oposición ha informado que en el expediente aprobado este viernes por la Xunta de Goberno Local se indica que "el gasto se asumirá con cargo al plan de inversiones de la actual prórroga de Aqualia". "Pero en ese plan no figura esta obra", ha asegurado, trasladando a su vez su "inquietud" sobre la obra.

En este sentido, ha recordado que "no se ejecuta para mejorar el saneamiento en la ciudad, sino para poder ampliar Tribuna". “Podría darse el caso de que la empresa de agua de Vigo acabe pagando las obras de un estadio, lo cual podría suscitar algún recelo en los ciudadanos que pagan puntualmente su recibo del agua para obtener un mejor servicio en sus hogares", ha indicado.

Además, ha afirmado que el Concello ha acudido a la empresa privada para acortar plazos y "ganar tiempo ante la FIFA". Luisa Sánchez ha celebrado que finalmente haya proyecto para reubicar los colectores, pese a que llegue meses más tarde de los anuncios del alcalde: "En octubre de 2025, Abel Caballero decía que esta obra le corría prisa".

"Al final se demuestra lo que llevamos meses diciendo: que Caballero no tenía proyecto para esta actuación y que todo este tiempo solo ha estado enredando para generar ruido", ha lamentado, señalando que "hace falta una planificación temporal y presupuestaria para convencer a la FIFA y cumplir con las exigencias que plantea un Mundial".